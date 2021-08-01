Уроки полиции (경찰수업)





Режиссер: Ю Гван Мо

В ролях: Чин Ëн, Чха Тхэ Хён, Чон Су Чжон

Сценарист Мин Чжон

Премьера: 9 августа 2021 года





Ветеран полиции, опытный детектив Ю Дон Ман преподаёт в полицейской академии. Наверное, ему даже не снилось, что в его учениках когда-нибудь окажется бывший хакер. Кан Сон Хо, так зовут молодого человека, должен как можно скорее обучиться азам борьбы с преступностью. Ведь вскоре ему и его наставнику предстоит принять участие в совместном расследовании одного очень важного дела.