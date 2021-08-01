Уроки полиции (경찰수업)

О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (8) 내 말이 틀려요?
2021-08-01
#Новости шоу-бизнеса l 2021-08-02
Режиссер: Ю Гван Мо
В ролях: Чин Ëн, Чха Тхэ Хён, Чон Су Чжон
Сценарист Мин Чжон
Премьера: 9 августа 2021 года
Ветеран полиции, опытный детектив Ю Дон Ман преподаёт в полицейской академии. Наверное, ему даже не снилось, что в его учениках когда-нибудь окажется бывший хакер. Кан Сон Хо, так зовут молодого человека, должен как можно скорее обучиться азам борьбы с преступностью. Ведь вскоре ему и его наставнику предстоит принять участие в совместном расследовании одного очень важного дела.
2021-08-01
2021-08-01
2021-07-31
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