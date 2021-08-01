Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Уроки полиции (경찰수업)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-08-02


Режиссер: Ю Гван Мо

В ролях: Чин Ëн, Чха Тхэ Хён, Чон Су Чжон

Сценарист Мин Чжон

Премьера: 9 августа 2021 года


Ветеран полиции, опытный детектив Ю Дон Ман преподаёт в полицейской академии. Наверное, ему даже не снилось, что в его учениках когда-нибудь окажется бывший хакер. Кан Сон Хо, так зовут молодого человека, должен как можно скорее обучиться азам борьбы с преступностью. Ведь вскоре ему и его наставнику предстоит принять участие в совместном расследовании одного очень важного дела.

Уроки полиции (경찰수업)
Уроки полиции (경찰수업)
Уроки полиции (경찰수업)
Уроки полиции (경찰수업)
Уроки полиции (경찰수업)
Уроки полиции (경찰수업)
Уроки полиции (경찰수업)
Уроки полиции (경찰수업)
Уроки полиции (경찰수업)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >