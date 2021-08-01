Компания VideoMonster - поставщик услуг по редактированию видео

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией VideoMonster (비디오 몬스터), поставщиком услуг по редактированию видео, которые позволяют пользователям создавать почти профессиональные видеоролики всего за три минуты. С подробностями – президент компании г-н Чон Дон Хёк.





Компания VideoMonster разработала простой инструмент для создания видео. Название компании свидетельствует о её стремлении эффективно решать проблемы и трудности, с которыми сталкивается рынок видеопроизводства, с помощью новаторских идей. Компания была основана в сентябре 2015 года как производитель рекламных видеороликов. С 2018 года она занимается разработкой программного обеспечения и услуг автоматического создания видео на основе информационно-коммуникационных технологий.





Видео - это контент, который может привлечь наибольшее внимание в интернете и социальных сетях. Под девизом «Видео для всех» VideoMonster предоставляет услуги, которые позволяют любому создавать свои собственные видеоролики без финансовых затрат. Создав около 350 рекламных роликов для телевидения за последние 15 лет, президент компании знает последние потребительские тенденции лучше, чем кто-либо другой. Он почувствовал, что акцент рекламного рынка постепенно смещается в сторону интернета и социальных сетей. Как же пользователи могут снять видео всего за три минуты с помощью сервисов VideoMonster?





Используя наши сервисы автоматического создания видео, вы можете создавать короткие видеоролики продолжительностью около 30 секунд для рекламного маркетинга и загрузки в социальные сети. Сложные работы уже выполнены нашими профессиональными дизайнерами. Вы можете просто поместить контент, такой как фотографии, видео и тексты, в заранее подготовленную рамку дизайна. Когда вы заходите на наш сайт или в мобильное приложение, вы можете увидеть около 4 тысяч шаблонов видео. Сначала выберите шаблоны. Вставляйте видео, фотографии и тексты простым перетаскиванием. Вы также можете изменить цвета, музыку и шрифты в соответствии с любимым стилем.





По мере того, как видеоплатформы, включая YouTube, становятся всё более влиятельными, молодёжь проявляет интерес к вещанию, в котором создаётся собственный контент. Однако не так-то просто создавать видео, не обладая профессиональными навыками. Программа редактирования видео, предлагаемая VideoMonster, предоставляет большое количество шаблонов дизайна, и пользователи довольны разнообразием услуг. В компании работают видеоэксперты, которые имеют большой опыт создания телевизионных рекламных роликов для крупных компаний. Сервисы могут работать в облачной системе, на любом устройстве, включая компьютеры и смартфоны.





Мы запустили наши сервисы два года назад. В прошлом году мы выпустили мобильное приложение. Наши услуги получили признание многих компаний и учебных заведений. Как я уже сказал, они оптимизированы для создания коротких видеороликов продолжительностью около 30 секунд для рекламного маркетинга. По этой причине услуги пользуются большим спросом у малых предприятий, занимающихся электронной коммерцией, стартапов, учебных заведений и местных органов власти. Услуги также популярны среди людей, которые управляют каналами YouTube или ведут видеоблоги. Отдельные пользователи ищут эти сервисы для создания видеороликов о значимых моментах в их жизни, таких как дневник роста детей и драгоценные воспоминания о домашних собаках или кошках. Число тех, кто пользуется нашими услугами, быстро растёт. За последние два года с использованием платных сервисов создано более 100 тысяч видеороликов, а количество участников превысило 200 тысяч.





Используя сервисы VideoMonster, можно легко создавать и публиковать свои собственные видео, не беспокоясь о редактировании и затратах. Сегодня компания работает над сервисами, которые позволят учителям снимать видеоролики своих онлайн-лекций, а также позволяют создавать видеоролики о своём опыте. 30-секундные видеоролики могут показаться короткими, но они отражают большой труд и усилия создателей. В настоящее время компания предоставляет услуги по созданию видео на основе шаблонов странам Юго-Восточной Азии. В следующем году она планирует выйти на рынок США, представив решение для создания видео на основе искусственного интеллекта в Северной Америке и Европе, чтобы расширить бизнес по всему миру. VideoMonster предлагает услуги, необходимые для людей, которые хотят снимать видео. Пожелаем ей успеха!