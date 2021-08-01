На рынке полупроводников обостряется конкуренция

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В условиях наступления четвёртой промышленной революции и продолжения пандемии COVID-19 полупроводники приобретают всё бóльшее значение для экономики. Страны мира прилагают колоссальные усилия для того, чтобы создать собственную полупроводниковую промышленность. США, Тайвань, Китай и Япония делают огромные инвестиции в эту отрасль, чтобы обеспечить конкурентоспособность своей продукции. О ситуации на мировом рынке полупроводников мы поговорим с президентом Корейской ассоциации разработчиков полупроводников и дисплеев г-ном Пак Чэ Гыном.





В условиях пандемии спрос на смартфоны, телевизоры, персональные компьютеры и автомобили резко вырос, что привело к дефициту полупроводников. Их производители построили дополнительные производственные линии, чтобы решить проблему с поставками. Ожидается, что их усилия увенчаются успехом, и в четвёртом квартале этого года удастся уменьшить дефицит автомобильных полупроводников.





Помимо изменений в потребительских тенденциях в связи с пандемией, на некоторых заводах по производству полупроводников по всему миру возникали пожары. Для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 ряд предприятий временно закрывались. Эти факторы способствовали возникновению дефицита полупроводников, хотя аналитики предсказывали, что ситуация будет медленно стабилизироваться. Опасения побудили ряд стран попытаться справиться с дефицитом своими силами. Инициатором выступили США.





По состоянию на 1990 год, на США приходилось 39% мировых продаж полупроводников и 37% производства. В 2019 году доля США в их продажах увеличилась до 47%, но доля в производстве упала на треть, до 12%. Поскольку производство стало более зависимым от тайваньской TSMC, Конгресс США принял закон о поддержке производства полупроводников в стране, согласно которому с 2022 года национальная полупроводниковая промышленность получит в течение пяти лет 52 млрд долларов. В стремлении увеличить производство внутри страны США планируют привлечь иностранных производителей и разработать полупроводниковые технологии следующего поколения.





США стремятся вернуть себе лидирующие позиции на рынке полупроводников. При полной поддержке правительства американский производитель микросхем Intel объявил о своём решении расширить масштабы бизнеса. Компания стремится исследовать рынок, привлекая Qualcomm и Amazon Web Services в качестве своих клиентов. Цель Intel - обеспечить безопасность передовых технологий за четыре года. Тайваньская компания TSMC является крупнейшим в мире производителем полупроводников. В первом квартале этого года на её долю приходилось 55% мирового рынка, в то время как занявшая второе место Samsung Electronics имела долю в 17%. Недавно компания Intel провела онлайн-брифинг по стратегии развития технологий, на котором TSMC заявила, что будет активно инвестировать за рубежом, в том числе в Германии. При этом Intel инвестирует 20 млрд долларов в строительство заводов в Аризоне. Она стремится к 2025 году догнать или даже опередить технологии TSMC и Samsung Electronics. Тем временем TSMC планирует инвестировать в собственное развитие 100 млрд долларов в течение следующих трёх лет. Компания решила построить завод в Аризоне и потратить около 3 млрд долларов на расширение производственных линий в китайском Нанкине. Отдельно рассматривается возможность создания заводов в Японии и Германии. В настоящее время Intel отстаёт в технологическом процессе, но она сильна в дизайне и передовых технологиях упаковки. Таким образом, ожидается ожесточённая технологическая конкуренция между TSMC, Samsung Electronics и Intel. В то время как TSMC и Intel ведут «войну без оружия» за доминирование на рынке, Китай и Япония обнародовали политику, направленную на поддержку собственной полупроводниковой промышленности. Их последние разработки, безусловно, заслуживают внимания.





Китайская компания SMIC на несколько лет отстаёт от тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung Electronics с точки зрения технологий. Китайская компания заказала оборудование у компании ASML в Нидерландах для модернизации своей технологии 7-нанометрового процесса и менее, но не смогла получить его из-за санкций США. Пока санкции остаются в силе, Китай скорее всего не сможет войти в литейный бизнес для производства чипов менее 7 нанометров, которые необходимы для продукции четвёртой промышленной революции. Тем не менее, Китай продолжит разработку полупроводниковых технологий и попытается выйти на рынок. Япония рассматривает возможность создания завода по производству полупроводников для информационных технологий и автомобилей в сотрудничестве с TSMC. В Японии автомобили с двигателями внутреннего сгорания заменяются автономными электромобилями. В то время как для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания используются от 200 до 300 чипов, электромобилям потребуется около 3 тысяч чипов, что в десять раз больше, чем для обычных автомобилей. Чтобы повысить конкурентоспособность своих электромобилей, Япония стремится создать и запустить завод по производству полупроводников внутри страны.





Сейчас, когда страны мира объявляют о своём видении полупроводниковой промышленности, внимание переключается на стратегии южнокорейских производителей. Компания Samsung Electronics уже поставила перед собой цель стать мировым лидером к 2030 году. Во время южнокорейско-американского саммита в мае этого года компания заявила об инвестициях в размере 17 млрд долларов во второй завод в США. Место строительства ещё не определено. Тем временем SK hynix решила заплатить 9 млрд долларов за приобретение бизнеса Intel NAND. Она создала производство под названием SK hynix system IC, рассматривая возможность приобретения компании Key Foundry. Предприятия, связанные с четвертой промышленной революцией, быстро растут, и страны мира стремятся поддержать соответствующие отрасли, чтобы доминировать на новых рынках. Чтобы оставаться впереди южнокорейскому правительству также необходимо оказывать широкую поддержку отечественной промышленности.