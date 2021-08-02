В РК снимут сериал по мотивам комикса «Точка летнего солнцестояния»

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Компания JAEDAM Media заключила договор с ZIUM Content и 221b о съёмках сериала по мотивам популярного комикса «Точка летнего солнцестояния» (하지점). Его сюжет развивается вокруг романтичной истории двух главных героев – разведённой женщины Со Ха и двадцатилетнего парня Чи Ху, недавно устроившегося на работу в её кафе. Автор комикса YUJU в своей работе уделил особое внимание эмоциональному состоянию влюбленных, эстетике романтичных отношений. В этом плане «Точка летнего солнцестояния» заметным образом отличается от других произведений из категории для взрослых. Особой популярностью комикс пользуется среди молодых читателей в возрасте от 20 до 39 лет и на сегодняшний день у него довольно большая армия поклонников. Комикс «Точка летнего солнцестояния» вышел в ноябре 2019 года. Сразу после публикации он занял первое место, которое удерживал в течение 16-ти недель. В 2020 году он был отмечен главной премией Webtoon Awards, учреждённой магазином электронных книг Ridibooks. В настоящее время комикс доступен для просмотра на платформах Naver Series, Lezhin Comics и Bomtoon.