Актёр Чан Ги Ëн отправляется служить в армию

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28-летний актёр Чан Ги Ëн (장기용) в конце августа будет призван в армию для прохождения срочной службы по призыву. Как сообщили в продюсерском агентстве YG Entertainment, молодой человек завершил съёмки в сериале телеканала SBS «Мы расстаёмся» (지금 헤어지는 중입니다), показ которого запланирован на ноябрь 2021 года. В понедельник, 23 августа, Чан Ги Ëн должен прибыть в сборный пункт. В связи со сложной ситуацией вокруг пандемии коронавируса в YG Entertainment приняли решение не разглашать место и время отправки артиста в армию. Это было сделано для недопущения массовых мероприятий с участием поклонников творчества Чан Ги Ëна. В компании также выразили надежду на то, что актёр с честью выполнит долг перед Родиной. Чан Ги Ëн – один из популярных в РК актёров. Он известен по ролям в сериалах «Пара из будущего» (고백부부), «Подойди ближе и обними меня» (이리와 안아줘), «Убить» (킬잇), «Введите поисковой запрос: WWW» (검색어를 입력하세요 WWW) и многим другим работах. В ноябре текущего года на экраны должен выйти сериал «Мы расстаёмся» с участием Чан Ги Ëна и актрисы Сон Хе Гё (송혜교).