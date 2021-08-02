Группа MAMAMOO исполнила песню дуэта Vibe





Участницы группы MAMAMOO (마마무) Солла (솔라) и Мун Бёль (문별) исполнили песню «Обещаю тебе» (Promise U) из репертуара популярного дуэта Vibe (바이브). Запись прошла в рамках музыкального проекта REVIBE, учреждённого продюсерским агентством MAJOR9 в честь двадцатилетнего юбилея дуэта. Композиция была представлена в новой аранжировке в среду, 28 июля. Песня «Обещаю тебе» является одной из популярных в репертуаре дуэта Vibe. Она вышла в феврале 2002 года в составе первого студийного альбома Afterglow. Певицы Солла и Мун Бёль стали первыми участницами музыкального проекта REVIBE. В ближайшее время будут представлены другие хиты Vibe в исполнении популярных артистов.