Джексон из GOT7 выпустил первый сингл





Участник группы GOT7 (갓세븐) Джексон (잭슨) в четверг, 29 июля, выпустил сольный альбом «Довезти до дома» (Drive You Home). Как сообщили в продюсерском агентстве Sublimeartist, музыка и слова к песне были написаны самим исполнителем. Песня получилась очень оригинальной, гармонично сочетающей в себе звуки синтезатора, бас-гитары и ударных. В неё поётся о душевных терзаниях молодого человека, потерявшего любимую девушку. Певец идеально передал эмоциональную нагрузку песни через музыкальный клип, в съёмках которого принял личное участие. Напомним, в январе 2021 года артист и другие участники группы GOT7 не стали продлевать контракт с продюсерским агентством JYP Entertainment. В настоящее время Джексон имеет в своём репертуаре несколько сольных синглов.