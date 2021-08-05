Любовь к девушке-тигрице

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Давным-давно, ещё когда в государстве Силла правил король Вонсон, вокруг башни Чонтхап до глубокой ночи ходил юноша и молил о своём самом сокровенном желании. Звали этого юношу Ким Хён.

Ким Хён услышал чьи-то шаги и осмотрелся по сторонам. Он увидел красивую девушку, которая тоже ходила вокруг башни и о чём-то усердно молила. Юноша влюбился в неё с первого взгляда.





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С наступлением темноты Ким Хён проводил девушку до дома.

- Вот и мой дом. Теперь вы можете идти.

- Позвольте переночевать у вас хотя бы одну ночь. Я голоден, и мне так страшно возвращаться одному.

В этот момент из дома вышла какая-то бабушка.

- На дворе уже очень поздно. Входите.





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После ужина Ким Хён лёг в постель.

В этот момент с улицы послышались шумные мужские голоса. Ким Хён решил взглянуть через щель. Рядом с девушкой сидели три огромных тигра размером с дом.





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Тигры вдруг начали принюхиваться и осматриваться по сторонам.

- Это точно человеческий запах. От такого приятного запаха есть захотелось ещё больше.

В этот момент в небе разверзлись гром и молния, а следом грянул зычный голос:

- Ах вы, негодники! Неужели вы до сих пор убиваете людей? Сегодня я обязательно накажу вас.

На этот раз заговорила девушка:

- Я приму наказание вместо братьев. Но за это прошу их простить.





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- Что всё это значит?

- Как и мои братья, я тоже тигр. Я тоже хочу стать человеком и провести жизнь вместе с вами. Но мои братья совершили слишком много плохих дел. Я должна принять их наказания на себя. Завтра я заберусь в крепость и устрою там переполох. В этот момент вы должны появиться и погнаться за мной. А потом вы должны меня убить.





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За расправу с грозным тигром Ким Хён получил высокий чин. Но он всегда скучал по девушке-тигрице. Поэтому у берега ручья Сочхон он воздвигнул храм Ховонса, что означает «желание тигра», чтобы погибшая тигрица могла отправиться в хорошее место. Об этом Ким Хён всегда продолжал молить небеса.