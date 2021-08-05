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4 пары актёров, которые фанаты мечтают увидеть вместе

#Новости шоу-бизнеса l 2021-08-04

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News, BH Entertainment, Big Hit Music

Дорогие друзья! В новом выпуске «Новостей шоу-бизнеса» вы сможете узнать, какие пары актёров любители корейских сериалов мечтают увидеть вместе на телеэкране, а также познакомьтесь с самыми талантливыми на данный момент танцорами k-pop сцены.

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