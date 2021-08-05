Издавна корейский народ занимался сельским хозяйством. Тяжёлые будни в поле помогали скрашивать песни, которые не только облегчали труд, но и объединяли между собой людей, способствовали взаимопомощи. В нашем выпуске вы можете познакомиться с песнями, которые корейцы пели в полях - во время высадки рисовой рассады, прополки или других работ. Эти песни хранят самобытность и особый колорит крестьянской культуры.





Выпуск 525. Песни о работах в поле

* Песни «Абурэи суна», «Томсо сори» уезда Ечхон-гун провинции Кёнсан-Намдо – Ли Сан Хю (вокал) и вокальный ансамбль

* Часть «Чачжин пана тхарён» из песни «Пана тхарён» – Хор учеников музыкальной школы традиционных искусств г. Намвон

* Песня «Кильккорэни» из музыкальной композиции «Полевые песни Чиндо» – Пак Тон Мэ (вокал) и вокальный ансамбль