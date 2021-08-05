ХРАНИТЕЛИ НАСЛЕДИЯ

Баланс точности и красоты. Ч.2





Суннемун были главными воротами столицы Чосона Ханяна, территория которого в основном соответствует старому центру Сеула. Двухэтажное деревянное сооружение размером в 5 пролётов в ширину и в 2 пролёта в глубину было возведено на гранитном основании. Построенные в 1398 г. ворота сгорели в 2008 г., а их восстановление завершилось в 2013 г. Модель г-на Ки была признана самой точной репликой ворот до пожара.

Музей моделей

Музей Ки Хын Сона открылся в ноябре 2016 года — к 50-летию творческой деятельности г-на Ки. Мастер давно мечтал создать пространство, чтобы выставить свои работы и делиться знаниями. В музее экспонируется более 1000 моделей. На первом подземном этаже разместился «Зал традиционной корейской архитектуры», где у входа стоят ворота Суннемун, т.е. Великие Южные ворота, признанные национальным сокровищем. В модели сохранён их облик до пожара 2008-ого года. Тщательно воспроизведены колонны и ступеньки внутри строения и даже символические фигурки на коньках крыши. Участки крепостной стены по обе стороны ворот также в точности отражают оригинал — вплоть до формы и узоров на камнях; даже крохотные выпуклые и вогнутые элементы черепицы тщательно подогнаны друг к другу. — Когда ворота Суннемун сгорели, мой телефон разрывался, — вспоминает г-н Ки. — Поскольку моя модель полностью воспроизводит облик ворот до пожара, она оказалась очень полезной для реставрационных работ.





Г-н Ки тщательно воспроизводит все детали, включая даже символические фигурки на коньках крыши. В традиционной архитектуре эти фигурки служат не только для украшения строений, но и для защиты от злых духов.

На втором этаже расположился «Зал архитектуры позднего Нового времени и современного периода». Старый Сеульский вокзал и снесённое здание японского генерал-губернаторства предстают здесь в своём изначальном виде. В зале выставлены не только модели знаковых сооружений Кореи, таких как главный стадион Сеульской Олимпиады-88, здание «Юксам билдинг», башня Чонно и стадион Чемпионата мира по футболу, но и копии известных зданий в разных странах мира, например Белого дома, небоскрёба Эмпайр-стейт-билдинг, башен Петронас и др. За свою модель центра Пхеньяна г-н Ки получил прозвище Человек, который перенёс Пхеньян в Сеул. На платформе размером 5 на 5 м он воссоздал важнейшие здания Пхеньяна с ландшафтом так, как они выглядели примерно во время саммита между Югом и Севером в 2000 году. Взгляд притягивают аэропорт Сунан, Монумент идей чучхе, Дворец съездов Мансудэ, Народный дворец культуры и отель «Корё».





Модели г-на Ки в масштабе 1:200 сыграли ключевую роль в том, что южнокорейский консорциум смог выиграть в 2009 году тендер на постройку атомной электростанции в Объединённых Арабских Эмиратах. Стоимость контракта составила 40 млрд. долларов.





Не до конца осуществлённая мечта

В эпоху, когда можно создавать 3D-модели онлайн, нельзя не задаться вопросом, для чего нужны обычные модели.





— Модель необходима, например, для того, чтобы заранее изучить, как будет выглядеть реальное строение после завершения строительства, или чтобы понять, будет ли оно гармонировать с окружающим пейзажем. Чтобы точно передать намерения проектировщика, при создании модели нужно один в один воспроизвести процесс строительства здания согласно чертежам.





Это относится и к процессу воссоздания традиционных строений, состоящему из последовательности сложных этапов: установки столбов на каменных основаниях, создания каркаса из балок и стропил, устройства черепичной крыши, установки дверей и окон.





— Простая копия строения не может произвести впечатления. Модель должна быть точной и в то же время — прекрасной. Самое сложное в создании моделей традиционных строений — это раздобыть хорошую древесину. Нельзя, чтобы после того, как модель уже готова, дерево растрескалось, поэтому я запасаю впрок высококачественную красную сосну, которую используют для строительства традиционных ханоков. Также я не использую клей, а собираю модели путём тщательной подгонки всех деталей, так как важно сохранить эстетику традиционной архитектуры.





Его мечта о создании музея ещё не полностью осуществлена — мастер планирует открыть ещё один выставочный зал в пристройке за главным зданием музея, чтобы выставить работы, которые сейчас в запасниках. Также г-н Ки намерен открыть ещё один музей где-нибудь в Инчхоне, на острове Сон-до или Токчок-то, поближе к его родному дому на Севере.





— Создание архитектурных моделей — это способ помочь восстановлению нашего исчезающего культурного наследия и в то же время спрогнозировать проблемы, которые могут возникнуть в будущем, и подготовиться к ним. Это моя миссия уже более 50 лет, и я продолжу заниматься этим до конца своей жизни.





Хо Юн Хи корреспондент «Чосон ильбо»

Ха Чжи Квон фотограф





Полный текст статьи «Баланс точности и красоты»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.