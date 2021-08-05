Восстановление линий связи между Югом и Севером

Звёзды спорта в КНДР
2021-08-05
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-08-05
27 июля, когда отмечалась 68-я годовщина соглашения о перемирии, положившего конец Корейской войне, Юг и Север восстановили линии связи. Они не действовали с июня прошлого года, когда Пхеньян в одностороннем порядке отключил связь в знак протеста против отправки на Север пропагандистских листовок южнокорейскими общественными организациями. Тогда Пхеньян обвинил официальный Сеул в том, что он не препятствует деятельности антисеверокорейских сил. О том, каким образом восстановление межкорейских линий связи может повлиять на ситуацию в регионе, мы поговорим со старшим научным сотрудником Корейского института национального объединения господином Чо Хан Бомом.
2021-08-05
Последние события на Корейском полуострове
2021-08-05
2021-08-06 15:44:49
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