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Звёзды спорта в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2021-08-05

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

В Северной Корее, как и в других странах мира, есть известные спортсмены, некоторые из которых выступают на мировой арене. Сегодня мы узнаем о звёздах северокорейского спорта от доктора Хо Чжон Пхиля из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.

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