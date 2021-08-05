Звёзды спорта в КНДР
2021-08-05
#Сближаясь с Севером l 2021-08-05
В Северной Корее, как и в других странах мира, есть известные спортсмены, некоторые из которых выступают на мировой арене. Сегодня мы узнаем о звёздах северокорейского спорта от доктора Хо Чжон Пхиля из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.
2021-08-05
Последние события на Корейском полуострове
2021-08-05
2021-08-06 15:44:49
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