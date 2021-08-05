Звёзды спорта в КНДР

ⓒ YONHAP News

В Северной Корее, как и в других странах мира, есть известные спортсмены, некоторые из которых выступают на мировой арене. Сегодня мы узнаем о звёздах северокорейского спорта от доктора Хо Чжон Пхиля из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.