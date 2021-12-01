Состав: Вон Кён Со, Чон Е Чжи

Дата рождения: Вон Кён Со – 16 апреля 1995 г., Чон Е Чжи – 29 декабря 2001 г.

Дебют: «Если честно, я» (사실 나는), 14 апреля 2020 г.





Дуэт Кён Со Е Чжи состоит из имён его участниц Вон Кён Со (원경서) и Чон Е Чжи (전예지). Девушки исполняют песни в жанре баллады. В репертуаре дуэта шесть сингл альбомов. Первая работа девушек «Если честно, я» была представлена 14 апреля 2020 года. Позднее вышла песня «Почему ты изменился» (왜 변하니). В 2021 году дуэт представил сразу четыре песни. В их число вошла ремейк-версия песни «Вдруг, ты не знаешь (2021)» (모를까봐서 (2021) группы Jewelry (쥬얼리), оригинальная версия которой вышла ещё в 2008 году. Последняя работа была представлена 18 октября 2021 года. Песня называется «Когда ты ласково назовёшь моё имя» (다정히 내 이름을 부르면).