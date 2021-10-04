Netflix и кей-контент: все в выигрыше. Ч.1





За пять лет с момента своего появления в Корее Netflix поднял уровень кей- контента и способствовал повышению его статуса на мировом рынке. Секрет успеха — постоянные инвестиции, вложения в смелые проекты, а также совместный труд настоящих профессионалов.





В фильме «Окча» цель группы защитников окружающей среды ALF (Animal Liberation Front) — разоблачение деятельности корпорации «Мирандо», которая пытается вырастить супер-свинью, используя генную инженерию.

© Netflix

После прихода в Корею в 2016 году стриминговый гигант Netflix принёс с собой значимые изменения. На местный рынок обрушился шквал качественного иностранного контента, а лучшие образцы корейской кино- и телепродукции обрели зарубежного зрителя. Благодаря Netflix корейские создатели контента получили возможность заявить о себе миру, а сам Netflix благодаря Корее продолжил увеличивать число подписчиков. Иначе говоря, играя роль моста в плане обмена контентом, ОТТ-сервис Netflix выстроил чёткую систему обоюдовыгодных отношений. Вместе с тем на корейском рынке контента происходят беспрецедентные перемены. Стремясь первыми завладеть рынком, в борьбу вступили местные ОТТ-сервисы: TVING, запущенный CJ ENM, Seezn компании KT и Wavve оператора сотовой связи SK Telecom. Также высока вероятность выхода на корейский рынок такого крупного зарубежного игрока ОТТ-услуг, как Disney+. В условиях пандемии конкуренция в этой сфере ещё более обостряется.





Ошеломляющий старт

Вскоре после объявления о приходе Netflix в Корею дело приняло ошеломляющий оборот — компания вложила невероятные 50 млн. долларов в производство фильма Пон Чжун Хо* «Окча» (2017 г.). Корейские мультиплексы не захотели показывать картину, мотивируя это тем, что выход в кино совпал с появлением на стриминговой платформе, но благодаря этому фильму режиссёр привлёк внимание Голливуда. Можно сказать, что первый шаг к будущим четырём «Оскарам», включая награду за его лучший фильм — «Паразиты» (2019 г.), Пон сделал рука об руку с Netflix.





Сериал из 6-и эпизодов «Медсестра-заклинательница» вышел на Netflix в сентябре 2020 г. Он основан на романе Чон Сэ Ран «Школьная медсестра Ан Ын Ён».

© Netflix

Сериал «Королевство» о зомби, терроризирующих династию Чосон, — один из самых популярных сериалов Netflix в жанре хоррор.

© Netflix

Netflix продолжил вкладываться в создание своего оригинального корейского контента, в том числе такие хиты, как сериалы «Милый дом» (2020 г.) и «Медсестра-заклинательница» (2020 г.), а также фильм «Ночь в раю» (2021 г.). В частности, сериал «Милый дом», вышедший 18 декабря прошлого года, всего за месяц посмотрели с 22 млн. аккаунтов, что стало самым высоким уровнем просмотра для всего контента Netflix. На волне успеха кей-контента число подписчиков сервиса во всем мире в прошлом году пробило планку в 200 млн. человек.

Netflix изначально не рассматривал Корею с её 50 млн. жителей как рынок сбыта. В Азии Netflix присутствует в 4 странах — Сингапуре, Индии, Японии и Корее. Густонаселённая Индия представляет собой рынок огромного потенциала, Сингапур служит мостом между Востоком и Западом, а офис в Японии поставляет аниме. В Корее же Netflix привлекло наличие превосходной производственной инфраструктуры и кадров для создания качественного контента.

Расчёты Netflix полностью оправдались. Оригинальный сериал «Королевство» (2019—2020 гг.) был отлично принят во всём мире. История о зомби, разворачивающаяся в Корее эпохи Чосон (1392— 1910 гг.), привлекла внимание за счёт контента, в котором соединились история и культура Востока и Запада. Свою роль сыграл и креативный дар сценаристки Ким Ын Хи. В США поклонники сериала даже начали покупать себе шляпы «кат», которые носила знать Чосона.





Кан Ён Ун корреспондент газеты «Мэиль кёнчже»





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Лето, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.