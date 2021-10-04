ОЭСР повысила прогноз роста экономики РК

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21 сентября Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз роста южнокорейской экономики на 2021 год до 4%, что на 0,2% выше майского прогноза. При этом аналогичные прогнозы для таких развитых стран, как США и Япония, были понижены на фоне распространения там высокозаразного штамма коронавируса Дельта.

Таким образом, основные аналитические организации страны и мира предсказывают южнокорейской экономике рост не ниже 4%. Ранее Международный валютный фонд повысил прогноз до 4,3%, а прогноз правительства составляет 4,2%. Практически аналогичные прогнозы представили Банк Кореи и Азиатский банк развития. Кроме того, ОЭСР повысила прогноз роста потребительских цен в РК с 1,8% до 2,2% и прогноз роста экономики на следующий год с 2,8% до 2,9%.

ОЭСР повысила прогнозы роста экономики на нынешний и следующий год лишь для трёх из двадцати стран - Аргентины, Мексики и Испании. Вместе с тем, показатель мировой экономики на 2021 год был снижен с 5,8% до 5,7%. Прогноз на следующий год был повышен на 0,1% до 4,5%.

Вице-премьер, министр планирования и финансов Хон Нам Ги отметил в своём аккаунте в Facebook, что улучшение прогнозов ОЭСР связано с оживлением южнокорейского экспорта и принятием дополнительного бюджета. Он также отметил, что из первой десятки мировых экономик прогнозы роста на этот и следующий годы были повышены лишь для Республики Корея, что говорит не только о возможности благоприятного преодоления кризиса, но и о последующем восстановлении экономики. В связи с этим правительство намерено работать над стабилизацией эпидемической ситуации, расширением финансовой политики и нормализацией цен на рынке недвижимости.