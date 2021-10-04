После праздника Чхусок - рост заболеваемости COVID-19

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Южнокорейские медики уже давно высказывали обеспокоенность возможным всплеском заболеваемости COVID-19 после длительных выходных в честь праздника урожая и поминовения предков Чхусок. Их опасения были вызваны больлшим количеством положительных результатов, выявленных во время праздничных выходных, выпавших на период с 18 по 22 сентября. Как правило, в выходные дни тестов проводится меньше, в связи с чем уровень заболеваемости снижается. Однако на этот раз на протяжении всех выходных фиксировались самые высокие показатели за соответствующий день. Если до праздников 75% случаев заражения приходились на столичный регион, то после праздников рост заболеваемости может распространиться по всей стране. Чхусок – традиционно семейный праздник, в который все родственники обычно собираются вместе.

Опасения медиков начали оправдываться уже 23 сентября, когда по всей стране были зарегистрированы 2.434 новых случая COVID-19. Был установлен новый суточный рекорд с начала пандемии. Более тысячи заболевших за сутки фиксируются почти три месяца. Ситуация может усугубиться, поскольку накануне праздников многочисленные заражения наблюдались в больницах, школах, на строительных площадках и рынках столичного региона. Эти места, как правило, посещает много людей. Не исключено, что пятая по счёту вспышка может стать самой масштабной с начала пандемии.

В настоящее время в столичном регионе сохраняется самый строгий, четвёртый уровень социального дистанцирования. Перед праздниками снова были ужесточены ограничения на личные встречи. При этом количество привитых первой дозой вакцины превысило 70% жителей, а второй дозой – 43%. При отсутствии неблагоприятных факторов правительство планирует полностью вакцинировать более 70% жителей страны к концу октября.

27 сентября правительство обнародует план вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет и беременных женщин на период с октября по декабрь. Начиная с 24 сентября, полностью вакцинированные, которые находились в контакте с заболевшими, освобождаются от карантина, если у них нет никаких симптомов заболевания.