Президент РК выступил на сессии ГА ООН

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Окончание Корейской войны может стать важным началом на пути к новому формату сотрудничества и примирению на Корейском полуострове. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 21 сентября на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он предложил, чтобы две Кореи и США или две Кореи, США и Китай объявили об официальном окончании Корейской войны. Президент попросил мировое сообщество поддержать данную идею. Мун Чжэ Ин предложил как можно скорее возобновить программу встреч разделённых семей Юга и Севера, а также развивать межкорейское сотрудничество в сферах здравоохранения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Вместе с тем, он не упомянул о недавних ракетных запусках Севера, сохраняя осторожность в целях возобновления диалога с Пхеньяном. В своей речи Мун Чжэ Ин снова упомянул о трёх принципах развития межкорейских отношений, о которых он уже говорил в 2019 году. К ним относятся неприемлемость войны, гарантии безопасности и совместное процветание. Мун Чжэ также напомнил о модели развития Корейского полуострова, нацеленной на налаживание прочного мира в регионе. Нынешнее выступление президента РК на сессии Генеральной Ассамблеи ООН является пятым по счёту и последним в рамках его президентского срока, который истекает менее чем через восемь месяцев.