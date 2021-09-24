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Красочное арт-шоу в крепости Сувон хвасон

2021-09-24

Новости



В крепости Сувон хвасон в городе Сувоне провинции Кёнгидо проводится репетиция медиа-арт-шоу «Манчхон мёнволь», что в переводе означает «Яркая луна, отражённая в десяти тысячах ручьёв». 

(Yonhap News)


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