



Режиссер: Ли Чжан Хун

В ролях: Пак Чон Мин, Ли Сон Мин, Юн А

Премьера: 15 сентября 2021 года





Жители небольшого поселения вынуждены добираться до ближайшего города пешком по рельсовой дороге. Здесь проживает парень Чун Гён. Школьник вот уже в который раз отправляет письмо с просьбой о том, чтобы у деревни построили небольшую железнодорожную станцию. Приведёт ли упорство молодого человека к успеху – покажет время.