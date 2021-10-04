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Чудо (기적)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-09-27


Режиссер: Ли Чжан Хун

В ролях: Пак Чон Мин, Ли Сон Мин, Юн А

Премьера: 15 сентября 2021 года


Жители небольшого поселения вынуждены добираться до ближайшего города пешком по рельсовой дороге. Здесь проживает парень Чун Гён. Школьник вот уже в который раз отправляет письмо с просьбой о том, чтобы у деревни построили небольшую железнодорожную станцию. Приведёт ли упорство молодого человека к успеху – покажет время.

Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
Чудо (기적)
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