Лиса из BLACKPINK вошла в музыкальный чарт Billboard The Hot 100

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Участница группы BLACKPINK (블랙핑크) Лиса (리사) в пятницу, 10 сентября, выпустила первый сольный альбом под названием LALISA (라리사). Сразу после выхода пластинка вошла в музыкальный чарт Billboard The Hot 100, заняв 84-ю строчку в списке. На сегодняшний день это третий результат среди южнокорейских сольных исполнителей. Ранее певица CL занимала 90-е место, ещё одна участница группы BLACKPINK Розе (로제) – 70-е место в чарте. С учётом всех песен BLACKPINK, включая сольные треки участниц группы, песня LALISA стала седьмой по счёту, вошедшей в музыкальный чарт Billboard. Стоит заметить, что певица Лиса также занимает вторую строчку в чарте Billboard Global 200 и Billboard Global (кроме США). Лиса – одна из четырёх участниц группы BLACKPINK. Вслед за двумя другими участницами Дженни (제니) и Розе представила свой первый сольный трек.