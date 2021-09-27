Стартует показ передачи KBS2 «Крёстный отец»





В субботу, 2 октября, стартует показ новой развлекательной передачи телеканала KBS2 «Крёстный отец» (갓파더). Её основная идея заключается в том, чтобы показать телезрителю иную сторону отношений между сыном и отцом. На днях был утверждён основной состав её участников. В их число вошли актёры Ли Сун Чжэ (이순재), Чу Хён (주현) и Ким Габ Су (김갑수), которые исполнят роль отца. Трём другим участникам – баскетболисту Хо Чжэ (허재), комедианту Мун Сэ Юн (문세윤) и певцу Чан Мин Хо (장민호) – досталась роль сына. Первый выпуск передачи выйдет в субботу, 2 октября, в 22:30 на телеканале KBS2.