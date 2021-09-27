Им Ëн Ун начал работу над саундтреком к сериалу «Джентльмен и девушка»

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Певец Им Ëн Ун (임영웅) в жанре трот примет участие в записи саундтрека к сериалу телеканала KBS2 «Джентльмен и девушка» (신사와 아가씨). Как сообщили в продюсерском агентстве Mulgogi Music, это будет первая работа исполнителя над саундтреком к южнокорейским сериалам. Им Ëн Ун после победы в передаче «Мистер трот» (내일은 미스터트롯) подписал полуторалетний контракт с телеканалом TV Chosun. По истечении его срока, 11 сентября, вернулся в родное агентство Mulgogi Music. Сейчас певец работает над своим первым сольным альбомом. В апреле 2020 года Им Ëн Ун выпустил сольный трек «Теперь верь только мне» (이제 나만 믿어요), в ноябре того же года – песню «Герой» (HERO). Сериал «Джентльмен и девушка» вышел в 25 сентября 2021 года. Рейтинг второй серии по данным Nielsen Korea составил 22,7%.