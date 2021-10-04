Осенний плейлист: меланхолия и романтика в одном флаконе

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Последнюю субботу сентября хотелось бы посвятить таким песням, которые пробуждают в нас осеннее настроение. Для одних осень – это романтика, буйство красок и ароматов! Но для других – это пора меланхолии и хандры. Такая противоречивость осени всегда вдохновляет многих деятелей культуры и искусства и становится почвой для создания разноцветных музыкальных композиций! В нашей очередной рубрике я попыталась подобрать такие музыкальные композиции, которые помогут вам прочувствовать всю цветовую палитру этого времени года.

Начали мы с самой мягкой, ранней осенней гаммы, и открыли нашу рубрику с песней «Приветствие любви» (사랑의 인사) в исполнении женского трио SeeYa (씨야). Красивая мелодия с задушевными словами напоминают нам раннюю осень. Далее мы перешли к музыкальному треку, который называется «Кажется, у меня осенняя хандра» (가을 타나 봐) в исполнении популярного в Корее дуэта Vibe (바이브). Что может быть лучше, чем прогулка по осеннему парку под такую замечательную песню! Следом прозвучала музыкальная композиция «У светофора» (신호등 앞에서) в исполнении хорошо знакомого нам певца K.Will (케이윌). А затем мы предложили послушать песню «Между чашкой чая и дождём» (비와 찻잔 사이) в исполнении Пэттараги (배따라기). Музыкальные дорожки передают атмосферу глубокой осени: пасмурная погода, зябкая сырость, дожди за окном. Приближаясь к концу осени на наших волнах прозвучала замечательная, но заунывная музыкальная композиция «Fatalité» (파탈리테) в исполнении Lucia (루시아), также известной по имени Сим Гю Сон (심규선).

А в завершение нашей очередной рубрики «Лайк от Анны Витенко» мы предложили вам послушать «Осенний сон» (Autumn Dream) в исполнении бойз-бэнда N.Flying (엔플라잉). Эта песня почему-то напоминает красную рябину, которая выделяется на фоне бледного цвета глубокой осени. Музыкальный трек вроде бы про расставание, но, тем не менее, дарит мощный заряд энергии!