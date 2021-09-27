Группа NCT 127 примет участие в съёмках SNL Korea

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В субботу, 4 сентября, стартовал показ нового сезона Saturday Night Live Korea (SNL Korea, «Субботним вечером в прямом эфире: Южная Корея»). В течение месяца в передаче приняли участие ряд известных артистов. В их числе актёр Ли Бён Хон (이병헌), актриса Ха Чжи Вон (하지원) и певица Джесси (제시). Очередным гостем SNL Korea станет бой-бэнд NCT 127. На сегодняшний день это первая айдол-группа, которая примет участие в съёмках нового сезона передачи. SNL Korea – одна из популярнейших передач на южнокорейском телевидении. Показ последнего, девятого, сезона состоялся с марта по ноябрь 2017 года на телеканале tvN. Новый, десятый, сезон доступен для просмотра на платформе Coupang Play (쿠팡 플레이).