Евгений Данилов из города Дубна, Московской области, часть 2

Дефицит электроэнергии в Китае и его глобальные последствия
2021-10-04
#Вы в эфире l 2021-09-26
Краткое содержание выпуска:
#Увлечение Азией с детства
#Оператор от Бога
#Художник, резчик по камню, танцор и просто хороший человек
#Умение жить как хочется
#Кредо по жини: Хорошо там - где мы есть!
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
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