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Евгений Данилов из города Дубна, Московской области, часть 2

#Вы в эфире l 2021-09-26

Воскресный журнал

Евгений Данилов из города Дубна, Московской области, часть 2

Краткое содержание выпуска:

#Увлечение Азией с детства 

#Оператор от Бога

#Художник, резчик по камню, танцор и просто хороший человек 

#Умение жить как хочется 

#Кредо по жини: Хорошо там - где мы есть!

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