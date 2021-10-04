По пути в аэропорт (3) 걱정돼서 그래

Диалог недели

혜원(Хе Вон): 이상하게 보지마.

Не смотри на меня таким взглядом.

도우(То У): 걱정돼서 그래. 왜 무리해.

Это потому что я за тебя переживаю. Не нужно так перетруждаться.

혜원(Хе Вон): 무리 아니야. 차라리 이게 나아.

Я не перетруждаюсь. Так намного лучше.

지은 씨 말고 아무도 몰라 말하지마.

Кроме Чи Ын никто не знает, не говори никому.





Фраза недели

걱정돼서 그래

[Ког-чжон-твэ-со к-рэ]

Потому что я за тебя переживаю





Грамматика

걱정돼서 – от глагола 걱정되다 «переживать». К данному глаголу присоединилось окончание -어서, которое указывает причину, доказательство, аргумент и др. 걱정되어서 сократилось как 걱정돼서. Далее следует 그래 от глагола 그러다. Глагол 그러다 обычно употребляется в разговорах и тогда имеет два значения: первое – 그렇게 말하다 «говорить так», второе – 그렇게 행동하다 «так поступать». В сегодняшнем диалоге глагол 그러다 использован во втором значении – «так поступать». 그러다 завершался окончанием разговорной речи – 그래. Все вместе получается 걱정돼서 그래, что дословно переводится как «я поступаю так, потому что я переживаю», а более естественно – «потому что я за тебя переживаю». Используя данное выражение, говорящий объясняет причину, почему он так поступает, потому что он переживает за собеседника.





Внимание

☞ примеры с конструкцией ~해서 그래

배고파서 그래

«Потому что я голодная»

싸워서 그래

«Потому что я поссорилась»





☞ в форме разговорной речи: 걱정돼서 그래

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 걱정돼서 그래요





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



