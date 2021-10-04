Компания Business Canvas - разработчик платформы создания документов

ⓒ Business Canvas

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Business Canvas (비즈니스 캔버스), разработчиком универсального инструмента, который помогает пользователям создавать документы более эффективно. Давайте послушаем г-на Ю Мин Сына, разработчика глобальной стратегии компании.





Компания Business Canvas - разработчик инновационного решения для подготовки документов под названием Typed. Компания упорно работает над устранением неэффективности ручного написания документов в цифровую эпоху. С момента своего основания в июле прошлого года она привлекла 2,5 млн долларов инвестиций. Бета-версию Typed тестируют более 10 тысяч пользователей со всего мира. Любой желающий может подать заявку и протестировать бета-версию на сайте typed.do.





Люди с разным академическим образованием, такие как Йельский университет, Гарвардский университет, Лондонская школа экономики и политических наук и Сеульский государственный университет, объединили усилия, чтобы устранить неудобства в работе с документами. Так возникла компания Business Canvas. Хотя были разработаны многочисленные технологии, призванные сделать нашу жизнь более удобной, новаторских изменений в работе с документами не произошло. При написании документов люди тратят много времени на поиск необходимой информации и открывают папки одну за другой, чтобы найти документы, которые были подготовлены ранее. Для работы им необходимо загрузить разные программы для просмотра текстовых файлов. Компания Business Canvas решила изменить ситуацию.





Инновационное решение под названием Typed позволяет пользователям просматривать файлы различных форматов, включая веб-сайты, PDF, Word, Excel и другие, на общей платформе без отдельной программы просмотра. Это рабочее пространство, которое превращает разрозненную информацию в нужные знания, чтобы люди могли управлять данными так, как они хотят, и работать с документами более легко и эффективно. Независимо от формата или инструмента, Typed эффективно управляет всеми видами данных в одном цифровом рабочем пространстве и даже рекомендует соответствующую информацию, которая быстро преобразуется в знания.





Typed позволил пользователям собирать данные и создавать документы в одной среде. Это означает, что им теперь не нужно держать открытыми несколько веб-страниц, файлов и папок, переключаясь между ними во время подготовки документа. Typed анализирует взаимосвязь между разными задачами и рекомендует необходимую информацию. Он также обнаруживает повторяющиеся файлы. Всё больше и больше людей работают дома в условиях пандемии COVID-19. Используя инновационные решения, они могут эффективно выполнять свои задачи. С появлением инструментов повышения производительности и совместной работы рынок программных решений для использования в бизнесе стремительно вырос Однако в области документации разработано мало новых решений. Typed идеален для меняющейся рабочей среды, позволяя группе сотрудников совместно работать над документами в режиме реального времени. Это самая сильная сторона решения. Теперь не нужно звонить или отправлять электронные письма, чтобы выяснить, как, когда и кто обновил общие документы. Бета-версия Typed уже вызвала восторженные отклики. Компания привлекла тестировщиков из 132-х стран. Ключ к успеху - в неустанных усилиях по общению с пользователями.





Ещё до выпуска продукта мы связались с потенциальными пользователями и спросили их, какие проблемы они обнаружили. После релиза мы ежедневно до 3–4 часов утра общались с тестировщиками со всего мира, чтобы выяснить их мнение о продукте. Нам пришлось потратить много времени и усилий на то, чтобы найти обширную информацию, проанализировать её и применить к продукту. При этом мы решили максимально прислушиваться к мнению людей, чтобы в конечном итоге решить проблему, с которой сталкивается каждый. Мы всегда заботились о конечных пользователях, и это наш самый большой актив.





Работа компании только начинается. В рамках усилий по выходу на мировой рынок в апреле она создала филиал в США. Сотрудничая с глобальными компаниями, Business Canvas планирует расширить свой бизнес на образовательные и корпоративные рынки. Цель компании - разрушить систему папок, которая использовалась десятилетия как метод управления файлами, и привести к изменению парадигмы знаний во всём мире. Компания надеется совершить эту революцию. Программное обеспечение для обработки текстов, которое мы используем, не успевает за изменяющейся рабочей средой без личного присутствия. Но мы настолько привыкли к существующему методу, что нам трудно сразу его полностью изменить. Инструмент Typed, предлагаемый компанией Business Canvas, оптимизирован для текущей системы письма и комплексной работы с документами. Он наверняка понравится пользователям по всему миру.