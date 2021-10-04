Республика Корея на пятом месте в Глобальном рейтинге инноваций

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Пандемия COVID-19 вызвала потрясения в промышленности, экономике и культуре, резко ускорив изменения, которые в обычной ситуации происходили бы гораздо медленнее. В такой период инновации – это не только конкурентное преимущество, но и важный элемент выживания. Республика Корея заняла пятое место в Глобальном рейтинге инноваций 2021 года, подготовленном Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Впечатляющий скачок с десятого места в прошлом году на пятое является тем более значительным, что он произошёл в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Ситуацию комментирует директор Института экономических исследований Чхамчжоын г-н Ли Ин Чхоль.





То, что Республика Корея является страной с инновационной экономикой, несмотря на проблемы COVID-19, отличная новость. Пятое место в Глобальном рейтинге инноваций 2021 года является лучшим показателем в истории страны. Республика Корея оказалась лучшей среди всех стран Азии, обогнав Сингапур, Китай и Японию. То, что она поднялась на пять ступенек по сравнению с прошлым годом, самый лучший результат среди 20-ти ведущих стран мира. В этом рейтинге Республика Корея заняла 21-е место в 2012 году, 14-е место в 2015 году, 12-е место в 2018 году, 11-е место в 2019 году и 10-е место в прошлом году.





Глобальный рейтинг инноваций составляется ежегодно, начиная с 2007 года, Всемирной организацией интеллектуальной собственности совместно с Корнельским университетом и Европейской бизнес-школой INSEAD. Данные организации сравнивают инновационный потенциал примерно 130-ти стран, анализируя 81 субиндикатор по семи ключевым областям. В этом году первое место заняла Швейцария, за которой, как и в прошлом году, следуют Швеция, США и Великобритания. Сингапур на восьмом, Китай на 12-ом, Япония на 13-ом месте.





Пятое место Республики Корея в рейтинге объясняется множеством причин. Прежде всего, это устойчивые инвестиции в будущее, несмотря на трудности как внутри страны, так и за её пределами, а также создание и распространение нематериальных активов. Республика Корея три года подряд занимала первое место по человеческому капиталу и исследованиям, оценивающим инвестиции в будущее. Показатели улучшились в таких непростых категориях, которые измеряют достижения, связанные с инновациями, включая рост единиц интеллектуальной собственности как внутри страны, так и за рубежом в условиях пандемии.





Высокий рейтинг также объясняется стремительным ростом популярности корейской поп-культуры за рубежом, экспортом культурных и творческих услуг. Рейтинг улучшился на две ступени в категории рынка развлечений и медиа, на семь ступеней - в категории товарных знаков и на три ступени - в глобальной стоимости бренда, что способствовало повышению общего рейтинга. Республика Корея становится всё более влиятельной страной в этих областях, что вселяет надежды на ещё более высокие рейтинги в будущем. Между тем, страна малопривлекательна для иностранных инвесторов. Согласно Глобальному индексу привлекательности за 2021 год, Республика Корея набрала 81,26 балла, заняв восьмое место среди 148-ми стран. Рейтинг в этом году такой же, как и в прошлом. Индекс учитывает 17 факторов, включая потоки прямых иностранных инвестиций, объём торговли, уровень занятости в высокотехнологичных секторах, уровень безработицы, общую производительность и валовой внутренний продукт. Он также определяет привлекательность страны с помощью субиндексов, которые измеряют динамизм, устойчивость и ожидания роста. Все основные азиатские страны опередили Республику Корея. Китай занял третье место, Япония - четвертое, Сингапур - шестое, а Гонконг - седьмое. Прямые иностранные инвестиции помогают стабилизировать экономику в условиях кризиса, вызванного различными проблемами. Многие страны прилагают большие усилия для привлечения инвестиций. Однако Республика Корея осталась на нижних строчках в списке стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, когда дело доходит до привлечения иностранных инвестиций. Это означает, что иностранные инвесторы считают Республику Корею менее привлекательной.





Хотя инновационные усилия Республики Корея оцениваются положительно, отношение прямых иностранных инвестиций к валовому внутреннему продукту остаётся низким. По данным Корейского института экономических исследований, страна заняла 25-е место среди 37-ми стран-членов ОЭСР по этому соотношению. Если страна надеется повысить темпы роста, ей следует привлечь больше иностранных инвестиций. Республике Корея необходимым стимулировать инвестиции путём улучшения внутреннего инвестиционного климата. Увеличение прямых иностранных инвестиций повлияет на потенциальные темпы роста. Необходимо активно привлекать иностранных инвесторов с помощью дерегулирования и налоговых льгот.





Республика Корея успешно преодолела неблагоприятные внешние факторы и факторы неопределённости. Ни один кризис или рецессия не запугали корейских экономических игроков, приверженных росту и инновациям. Республика Корея оказалась страной номер один в Азии с точки зрения инновационной деятельности, несмотря на пандемию COVID-19. Необходимо разработать эффективные меры, чтобы сделать её ещё более привлекательным местом для инвестиций, и чтобы активная инновационная деятельность привела к повышению экономической жизнеспособности и более высоким темпам роста.