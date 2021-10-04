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Давным-давно страной правил высокий, статный и красивый король Огу. Он женился на прекрасной девушке по фамилии Киль. Король сильно желал рождения сына, но у него рождались только дочери, их было уже шесть. И вот госпожа Киль родила ему седьмого ребёнка, но это тоже был не долгожданный сын.





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На этот раз король рассердился и сказал, что ему больше не нужны дочери.

- Этого ребёнка мы назовём Паридэги, то есть «брошенная девочка». И велю её выбросить сейчас же!

Тогда госпожа Киль позвала искусного мастера, который изготовил жадеитовый сундук. Она аккуратно положила девочку внутрь.

- Сбросьте этот сундук в реку.





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Наконец сундук обнаружили пожилые мужчина и женщина. Они с любовью и заботой вырастили Пари, которой незаметно исполнилось пятнадцать лет.

Король Огу и госпожа Киль, тем временем, заболели, и никакие лекарства им не помогали. Один слуга всё же набрался смелости и рассказал о том, что слышал от буддийского монаха. Болезнь короля и королевы была послана им небесами за то, что они отказались от седьмой дочери. Тогда король и королева решили встретиться со своей брошенной дочерью, принцессой Пари, и попросить у неё прощения.

- Матушка, отец, я отправлюсь в царство мёртвых и раздобуду для вас целебную воду.





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Принцесса Пари вышла из дворца, но и представить не могла, куда идти. После долгих сомнений девушка вдруг увидела стаю сорок и ворон, которые крыльями словно поманили её за собой. Принцесса Пари последовала за сороками и воронами. Но дорога оказалась очень опасной. Она перешла через двенадцать холмов, села в маленькую лодку и переплыла на ней через бурную реку. Затем прошла по радужному мосту и, наконец, очутилась у входа в царство мёртвых.





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Но дорогу к целебной воде преградил огромный мужчина. Это был стражник царства мёртвых.

- Целебная вода из царства мёртвых сможет вылечить моих родителей. Пожалуйста, дайте мне немного этой воды.

- Если ты будешь три года рубить деревья, разжигать огонь и приносить воду, я дам тебе целебной воды.

Три года принцесса работала, как и обещала. Стражник отвёл Пари к источнику и набрал в бутылку целебной воды. Ещё он протянул ей мешочек с тремя целебными травами.





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Теперь принцесса Пари вместе со стражником и ребёнком, которого родила за это время, могла возвратиться во дворец. Но оказалось, что король Огу и госпожа Киль уже скончались. Тогда девушка приложила к губам короля и королевы целебную воду из царства мёртвых. Затем она вытащила травы и обтёрла ими родителей. Король с королевой снова задышали, по их жилам потекла кровь, тела наполнились жизнью.

- Пари, мы бросили тебя, а ты всё равно нас спасла.

- Это мой естественный долг перед вами.

С тех пор принцесса Пари заботилась о пожилых людях, которые растили её с детства. Вместе с мужем, повстречавшимся ей в царстве мёртвых, и своими детьми она жила долго и счастливо.