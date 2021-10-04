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Группа BTS о своем участии в заседании ООН

#Новости шоу-бизнеса l 2021-09-29

Сеул сегодня

ⓒ Big Hit Music, MBN

На прошлой неделе произошло два важных события: одно – мирового масштаба, второе – не такое масштабное, но не менее значимое. Популярная группа BTS выступила с речью на 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также стало известно, что именитый телеведущий Ким Гу Ра стал отцом второй раз. Рассказываем, что думают обо всем этом сами главные герои наших сюжетов, в новом выпуске нашей рубрики!

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