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Осенние песни

#Мелодии Кореи l 2021-09-29

Мелодии Кореи

Осенние песни

В конце сентября особенно сильно чувствуется приближение глубокой осени и конца года. Этот период часто описывался в различных народных песнях, стихах, картинах. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными мелодиями на тему осени и узнать о содержании песен.  


Выпуск 533. Осенние песни

* Песня «Сачхольга» – Ансамбль «Сориккот кагэктан»

* Песня «Вольчонмён» – Ли Юн Чжин (вокал) 

* Песня «Тальха» (Высоко взойди, месяц) – Ансамбль «Комын», Кан Гвон Сун (вокал)

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