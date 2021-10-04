Дефицит электроэнергии в Китае и его глобальные последствия
2021-10-04
#Мелодии Кореи l 2021-09-29
В конце сентября особенно сильно чувствуется приближение глубокой осени и конца года. Этот период часто описывался в различных народных песнях, стихах, картинах. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными мелодиями на тему осени и узнать о содержании песен.
Выпуск 533. Осенние песни
* Песня «Сачхольга» – Ансамбль «Сориккот кагэктан»
* Песня «Вольчонмён» – Ли Юн Чжин (вокал)
* Песня «Тальха» (Высоко взойди, месяц) – Ансамбль «Комын», Кан Гвон Сун (вокал)
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
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