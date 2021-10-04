Север испытал гиперзвуковую ракету

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27 июля были восстановлены межкорейские линии связи, но на протяжении двух последних недель Пхеньян не ответил ни один телефонный звонок из Сеула. Между тем, северокорейская сторона отреагировала на призыв президента Республики Корея Мун Чжэ Ина подписать декларацию о прекращении Корейской войны. 28 сентября Северная Корея решила в очередной раз продемонстрировать силу, запустив, как она утверждает, новую гиперзвуковую ракету. Как сообщило агентство ЦТАК, в ходе испытаний «подтверждена стабильность работы двигателя и ампулы с ракетным топливом». Разработка этой системы вооружения имеет «большое стратегическое значение для повышения мощи ультрасовременной оборонной науки и техники, а также увеличения возможностей страны по самообороне». Это был шестой по счёту ракетный пуск с начала текущего года. О том, какими могут быть последствия последнего шага Пхеньяна, мы поговорим с профессором Пак Вон Гоном из Института северокорейских исследований Женского университета Ихва.