Униформа в КНДР

Дефицит электроэнергии в Китае и его глобальные последствия
2021-10-04
#Сближаясь с Севером l 2021-09-30
Черты коллективизма северокорейского общества отражаются в дизайне одежды граждан страны. На промышленно-художественных выставках обычно представлены рабочая одежда, трикотажные изделия, униформа обслуживающего персонала и школьная форма. На официальные мероприятия женщины обычно ходят в традиционной одежде ханбок, а мужчины – в полувоенных френчах, известных как костюмы Мао, или европейских костюмах серого цвета. С помощью одежды северокорейское общество демонстрирует своё единство. Более подробно об униформе в жизни северокорейцев расскажет профессор Чхве Хи Сон из Института изобразительных искусств Университета Чунан.
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
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