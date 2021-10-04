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Межкорейские линии связи будут восстановлены в начале октября. Как сообщило агентство ЦТАК, об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, выступая 29 сентября на сессии Верховного народного собрания. Лидер КНДР также подчеркнул, что дальнейшее развитие межкорейских отношений зависит от позиции южнокорейских властей. Он отметил, что у Пхеньяна «нет ни цели, ни причин для того, чтобы спровоцировать Южную Корею и причинить ей вред». Он также сказал, что «от позиции Сеула зависит, будут ли межкорейские отношения восстановлены, и перерастут ли они в новый этап, либо сохранятся в нынешнем состоянии».

Ким Чон Ын призвал Сеул отказаться от «двуличия», прежде чем добиваться декларации об официальном прекращении Корейской войны, недавно предложенной президентом Мун Чжэ Ином. Именно Сеул должен определять «будущую траекторию межкорейских связей»,- подчеркнул Ким Чон Ын.

Межкорейские линии связи, которые не действовали более года, были восстановлены 13 июля. Всего через две недели, 10 августа, их работа была прекращена Севером в одностороннем порядке под предлогом проведения совместных южнокорейско-американских военных учений. В прошлом году работы была линий связи была приостановлена по инициативе Пхеньяна под предлогом распространения агитационных листовок организациями северокорейских беженцев, действующих на Юге. Тогда «молчание» между Югом и Севером продлилось 413 дней. Готовность Пхеньяна восстановить связь может свидетельствовать о намерении вернуться к переговорам.