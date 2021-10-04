Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В страну счастья (행복의 나라로)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-04


Режиссер: Им Сан Су

В ролях: Чхве Мин Сик, Пак Хэ Иль, 

Премьера: 2021 год


Два главных героя – заключённый №203, сбежавший из тюрьмы, и пациент одной из больниц Нам Сик – случайным образом завладевают крупной суммой денег. Так начинается их необычное «путешествие». 

В страну счастья (행복의 나라로)
В страну счастья (행복의 나라로)
В страну счастья (행복의 나라로)
В страну счастья (행복의 나라로)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >