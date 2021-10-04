В страну счастья (행복의 나라로)

Дефицит электроэнергии в Китае и его глобальные последствия
2021-10-04
#Новости шоу-бизнеса l 2021-10-04
Режиссер: Им Сан Су
В ролях: Чхве Мин Сик, Пак Хэ Иль,
Премьера: 2021 год
Два главных героя – заключённый №203, сбежавший из тюрьмы, и пациент одной из больниц Нам Сик – случайным образом завладевают крупной суммой денег. Так начинается их необычное «путешествие».
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04
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