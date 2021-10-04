Чин из BTS исполнит саундтрек к сериалу «Гора Чирисан»

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Участник группы BTS (방탄소년단) Чин (진) исполнит саундтрек к сериалу «Гора Чирисан» (지리산) телеканала tvN, показ которого стартует в субботу, 23 октября. На сегодняшний день это один из самых ожидаемых сериалов второго полугодия 2021 года. Главные роли в нём исполнят актриса Чон Чжи Хён (전지현) и актёр Чу Чжи Хун (주지훈). Автором сценария стала Ким Ын Хи (김은희), написавшая тексты для популярного сериала Netflix «Королевство» (킹덤), на место продюсера был выбран Ли Ын Бок (이응복), среди работ которого такие сериалы как «Гоблин» (도깨비) и «Милый дом» (스위트홈). Телезрители смогут услышать песню в исполнении певца Чина в середине сериала. Информация о релизе песни будет объявлена позднее, сообщили в киностудиях Astory и Mostcontents. Начало показа сериала «Гора Чирисан» запланировано на субботу, 24 октября, в 21:00 по местному времени. Сюжет сериала повествует о двух лесниках национального парка горы Чирисан Со И Ган и Кан Хён Чжо, идущих по следу виновника серии странных происшествий, произошедших в лесу.