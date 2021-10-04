Рейтинг сериала «Таль Ли и суп камчжатхан» превысил 5%

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Сериал телеканала KBS2 «Таль Ли и суп камчжатхан» в главной роли с актрисой Пак Кю Ëн (박규영) и актёром Ким Мин Чжэ (김민재) пользуется большим успехом у телезрителей. Телевизионный рейтинг третьей серии, показ которой состоялся 29 сентября, составил 5,1%, - сообщили в Nielsen Korea. В третьей серии главный персонаж Чон Му Хак отправляется в галерею «Чонсон», чтобы вернуть инвестированные им два миллиона долларов. Здесь он в очередной раз встречает девушку Ким Даль Ли и, сам того не ведая, влюбляется в неё. Развитие отношений двух героев – в дальнейших сериях. Сериал «Таль Ли и суп камчжатхан» вышел на экраны 22 сентября. Его сюжет развивается вокруг отношений двух героев. Молодого человека по имени Чин Му Хак, второго сына директора пищевой компании, и девушки по имени Ким Таль Ли, являющейся ему полной противоположностью.