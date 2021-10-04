Конец сентября отметился новыми альбомами айдол-групп

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Гёрл-группа HOT ISSUE (핫이슈), представившая в апреле мини-альбом «Ишью-мейкер» (이슈 메이커), 29 сентября выпустила новый сингл под названием ICONS (아이콘스). Продюсером группы выступает Хон Сын Сон (홍승성), экс-директор компании Cube Entertainment, ныне глава продюсерского агентства S2 Entertainment. На сегодняшний день HOT ISSUE является первой в составе данной компании. По словам участницы группы Хён Син (형신), благодаря этой песне поклонники группы смогут ощутить всё её очарование. Бой-бэнд Ciipher (싸이퍼), продюсером которого является популярный певец и актёр Rain (비), 28 сентября представил второй мини-альбом BLIND (블라인드) . Это молодой коллектив, дебютировавший 15 апреля 2021 года. В состав нового альбома вошли пять уникальных по звучанию песен.