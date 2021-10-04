По пути в аэропорт (4) 내가 언제?

Диалог недели

미진(Ми Чжин): 너 왜 웃어?

Почему ты смеешься?

지은(Чи Ын): 너 지금 니 얘기하는거지? 옛날에 니가 한 얘기가 있는데? 술 퍼마시고?

Ты сейчас говоришь про себя, да? Как-то ты кое-что рассказывала. Тогда ты изрядно напилась.

미진(Ми Чжин): 내가 뭐랬는데?

И что я рассказывала?

지은(Чи Ын): 너 사귀던 남자 시드니 맥주집에서 만났댔잖아.

Ты же сказала, что познакомилась с парнем в баре в Сиднее.

미진(Ми Чжин): 내가 언제?

Когда я такое говорила?

지은(Чжи Ын): 기억하는구만 뭘. 너 완전 취해가지고 다 털어놨어.

Не притворяйся. Ты была совсем пьяная и рассказала все.





Фраза недели

내가 언제

[Нэ-га он-чэ]

Когда я такое говорила





Грамматика

내 – «я», 가 – окончание основного падежа. 언제 – «когда» и в конце вопросительный знак. 내가 언제? дословно переводится как «я когда?» Однако, в конце данного выражения опущено слово 그랬어 – от глагола그러다, который имеет значения «так поступать», «так говорить». К глаголу 그러다 присоединились окончание прошедшего времени -었 и окончание разговорной речи 어. 그랬어 переводится как «так поступала», «так говорила». Все вместе получается 내가 언제 그랬어?, что означает «когда я говорила так» или «когда я такое говорила». Обычно используя сегодняшнее выражение 내가 언제?, говорящий выражает несогласие с каким-либо ранее совершенным действием. Или говорящий хочет притворяться, что не делал такое, хотя говорящий сам все прекрасно помнит, также может говорить 내가 언제?





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 내가 언제?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 내가 언제요?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



