Дефицит электроэнергии в Китае и его глобальные последствия

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Многие корейцы говорят, что смотреть на высокое и ясное осеннее небо очень приятно. Его чистота отчасти объясняется тем, что многие регионы Китая в эти дни испытывают самый сильный дефицит электроэнергии за всю историю. Поскольку многие предприятия прекратили работу или сократили объёмы производства, объёмы микропыли из Китая также уменьшились. Аналитики предсказывают, что реальный кризис, который может поразить китайскую экономику, отрицательно скажется на всей мировой экономике. Ситуацию комментирует директор Института глобальной экономики доктор Ким Дэ Хо.





Сбои в подаче электроэнергии привели к проблемам в экономике и обществе Китая. Есть несколько причин дефицита. В частности, Китай и Австралия в мае прошлого года ввели санкции в отношении друг друга из-за политического и экономического конфликта. Китай прекратил импорт австралийского угля, полагая, что эта мера нанесёт удар по Австралии. Однако Австралия переориентировала экспорт угля на другие страны, в том числе, на Индию, в то время как резкое сокращение поставок угля в Китай привело к резкому росту цен на него. Китай начал импортировать уголь из Индонезии, но индонезийский уголь на 50% менее эффективен, чем австралийский. Кроме того, начался отопительный сезон на севере Китая, что привело к росту спроса на уголь. Сокращение поставок топлива вынудило ряд угольных электростанций сократить производство электроэнергии.





Ужесточение политики правительства Китая в области энергопотребления называют в качестве одной из причин серьёзного дефицита электроэнергии. После того, как председатель КНР Си Цзиньпин пообещал к 2060 году достичь углеродной нейтральности, местные власти ограничили потребление твёрдого топлива. Си Цзиньпин хочет показать всему миру чистое голубое небо Пекина во время зимних Олимпийских игр в 2022 году. Аналитики говорят, что нехватка энергии может спровоцировать более серьёзный кризис, чем возможный крах крупнейшего китайского застройщика Evergrande.





Глобальные инвестиционные банки считают, что долговой кризис Evergrande сильно преувеличен, и что Китай способен справиться с ситуацией. Но энергетический кризис может оказать негативное влияние на обрабатывающую промышленность Китая в целом. Спад в производственном секторе может нарушить глобальные цепочки поставок. В связи с этим многие эксперты говорят, что к проблеме дефицита электроэнергии в Китае следует относиться более серьёзно, чем к проблемам Evergrande. Некоторые глобальные инвестиционные банки первоначально прогнозировали, что китайская экономика вырастет в этом году на 7-8%, но из-за энергетического кризиса они сократили свои прогнозы до 6-7%.





С 2013 по 2018 год на китайскую экономику приходилось 28% мирового экономического роста, что вдвое превышает долю США. Это подтверждает огромное влияние Китая на мировую экономику. Энергетический кризис ставит иностранные компании, ведущие бизнес в Китае, в затруднительное положение. Южнокорейские компании не исключение. Металлургическая компания POSCO с 17 сентября остановила некоторые производственные линии на своём заводе по производству нержавеющей стали в провинции Цзянсу. Производитель кондитерских изделий Orion с 27 сентября приостановил работу своей фабрики в провинции Ляонин. Китай называют «фабрикой мира», поэтому есть опасения, что энергетический кризис может погрузить глобальные цепочки поставок в хаос и разжечь инфляцию. Пандемия COVID-19 уже нарушила глобальные цепочки поставок. В результате возник дефицит на некоторые товары, в том числе, автомобили и смартфоны. Многочисленные комплектующие производятся в Китае как местными, так и зарубежными производителями. Сбои в производстве в результате нехватки электроэнергии остановят производство товаров во всём мире. Нехватка товаров может вызвать инфляцию. Есть опасения, что эта ситуация приведёт к стагфляции, когда инфляция высока, а экономика сокращается. Если темпы роста китайской экономики снизятся, южнокорейская экономика неизбежно пострадает. Ситуацию усугубляет проявление множества негативных факторов в разных странах.





Если финансовый кризис в США и аналогичный кризис в Китае разразятся одновременно, волновые эффекты будут более разрушительными, чем отдельные кризисы. Похоже, Федеральная резервная система США готовится начать сокращение покупок активов для ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидается, что в следующем году США также поднимут ключевую процентную ставку. В этой ситуации крах строительной компании Evergrande, сбои в мировом производстве в результате энергетического кризиса в Китае и негативные последствия Brexit могут возникнуть одновременно. Аналитики опасаются такой возможности.





Южнокорейская экономика в значительной степени зависит от китайской. Промежуточные товары составляют от 60 до 70% южнокорейского экспорта в Китай, где из этих товаров собирается готовая продукция для экспорта. Следовательно, сокращение китайского экспорта может ослабить южнокорейский экспорт.





Республика Корея должна укрепить свои экономические основы, чтобы эффективно справляться с любыми негативными внешними факторами. Готовясь к возможному кризису цепочки поставок, спровоцированному Китаем, южнокорейским компаниям необходимо найти альтернативных поставщиков запчастей. Правительство, со своей стороны, должно оперативно предоставлять соответствующую информацию компаниям, чтобы не допустить влияния нехватки определённых деталей на всю отрасль. В процессе восстановления глобальных цепочек поставок после пандемии усиление зависимости от конкретной страны в отдельных частях очень опасно. В этой связи необходимо срочно диверсифицировать поставщиков запчастей.





Поскольку экономики соседних стран неразрывно связаны друг с другом, Республике Корея необходимо изучить, как продолжающийся сдвиг в китайской модели роста может повлиять на её собственную экономику.