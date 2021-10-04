Творчество инди-рок группы Нелл

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Первую субботу октября хотелось бы посвятить новому альбому популярной инди-рок группы Нелл(넬). В 1999 году четверо влюбленных в рок подростков формируют музыкальный коллектив по имени «Нелл». Название было взято из одноименного американского фильма с Джоди Фостер(조디 포스터). В фильме повествуется о девушке, отчужденной от общества и потому общавшейся на известном только ей одной языке. Подобно этому персонажу из фильма участники группы хотели общаться с миром на своем уникальном музыкальном языке.

В состав коллектива входят: вокалист Ким Чжон Ван(김종완), гитарист Ли Чжэ Гён(이재경), бас-гитарист Ли Чжон Хун(이종훈) и Чон Чжэ Вон(정재원) на ударных. Изначально Нелл были андеграунд-группой, но в 2001 году их талант был замечен одним из самых популярных певцов Кореи, Со Тхэ Чжи, который подобрал коллектив под свое крыло. В том же году Нелл выпускают свой первый альбом и заявляют о себе широкой публике. Уже прошло 22 года с момента дебюта и в дискографии музыкальной группы накопилось немало альбомов – 9 студийных, 2 инди-альбома и множество синглов.

2 сентября Нелл выпускают свой девятый альбом, который называется [Moments in between]. В альбоме два титульных трека – «Развлечение»(유희) и «Опасный путь»(위로). Нашу рубрику мы открыли с песней «Развлечение». Также на наших волнах прозвучали такие песни, как «Crash», «Скажи мне»(말해줘요) и «Дуэт»(Duet). Нелл известны своим жанровым богатством музыкального творчества: они исполняют такую музыку, как альтернативный, психоделический, прогрессивный, современный, балладный рок. Надеемся, что музыкальный коллектив и впредь будет радовать нас своим творчеством.