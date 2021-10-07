Рассеянный токкэби

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Давным-давно в одной маленькой деревушке жили-были брат и сестра. Однажды мальчик пошёл на рынок, чтобы купить сестре рисовые хлебцы чхальтток. У входа в деревню он встретил чёртика токкэби.

- Эй, молодец! Ты куда так спешишь?

- Я иду на рынок. Моя младшая сестра попросила купить тток.

- Послушай, дружище, а не мог бы ты купить мне гречневого желе?

- Э… ну, хорошо.





- Вот, держи, твоё гречневое желе.

- Спасибо! Большое спасибо, приятель!

- Да не за что. Это ты прости, что так поздно. Ешь с удовольствием. А мне пора.

Так мальчик расстался с токкэби. С тех прошло несколько месяцев.





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- Эй, приятель! Давно не виделись!

Мальчик и токкэби давно не виделись, поэтому радостно обнялись.

- Знаешь, приятель… Мне тут срочно нужны три монетки… Не мог бы ты одолжить их?

Мальчик задумался на какое-то время, но в конце концов протянул монетки.

- Спасибо. Завтра я принесу их тебе домой.





- Я пришёл, чтобы вернуть тебе три монетки, которые брал вчера. Держи, вот они.

Токкэби положил в руку мальчика долг и быстро ушёл. Теперь токкэби приходил каждый вечер, чтобы вернуть мальчику три монетки, которые якобы взял взаймы.

- Вот чудной! Совсем рассеянный!

А токкэби этот был действительно рассеянным. Он не помнил о том, что сделал для других, поэтому каждый день возвращал деньги, не зная, что уже вернул их.





Благодаря рассеянному токкэби брат и сестра начали жить лучше. Когда токкэби появился снова с тремя монетками мальчик провёл токкэби в комнату, где уже стоял накрытый стол. Токкэби поставил кастрюлю с желе на стол и начал с аппетитом оттуда есть.

- А кастрюля-то у вас совсем стара. В следующий раз принесу вам новую.

С тех пор каждый день токкэби приходил с деньгами и новой кастрюлей. Все они обладали волшебным свойством: стоило положить туда немного риса, как кастрюля наполнялась вкусной едой. Теперь никто из жителей деревни не голодал.





В тот день мальчик снова шёл на рынок.

- Стой! Ты куда так торопишься?

- Здравствуй, дружище! Я сейчас иду к королю токкэби получать наказание. Говорят, я вёл себя слишком расточительно. Не переживай, я вернусь быстро и верну свой долг, кастрюлю и дубинки, которые обещал.