Рассеянный токкэби

Минари: ароматная и хрустящая корейская петрушка. Ч.1
2021-10-07
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-10-05
Давным-давно в одной маленькой деревушке жили-были брат и сестра. Однажды мальчик пошёл на рынок, чтобы купить сестре рисовые хлебцы чхальтток. У входа в деревню он встретил чёртика токкэби.
- Эй, молодец! Ты куда так спешишь?
- Я иду на рынок. Моя младшая сестра попросила купить тток.
- Послушай, дружище, а не мог бы ты купить мне гречневого желе?
- Э… ну, хорошо.
- Вот, держи, твоё гречневое желе.
- Спасибо! Большое спасибо, приятель!
- Да не за что. Это ты прости, что так поздно. Ешь с удовольствием. А мне пора.
Так мальчик расстался с токкэби. С тех прошло несколько месяцев.
- Эй, приятель! Давно не виделись!
Мальчик и токкэби давно не виделись, поэтому радостно обнялись.
- Знаешь, приятель… Мне тут срочно нужны три монетки… Не мог бы ты одолжить их?
Мальчик задумался на какое-то время, но в конце концов протянул монетки.
- Спасибо. Завтра я принесу их тебе домой.
- Я пришёл, чтобы вернуть тебе три монетки, которые брал вчера. Держи, вот они.
Токкэби положил в руку мальчика долг и быстро ушёл. Теперь токкэби приходил каждый вечер, чтобы вернуть мальчику три монетки, которые якобы взял взаймы.
- Вот чудной! Совсем рассеянный!
А токкэби этот был действительно рассеянным. Он не помнил о том, что сделал для других, поэтому каждый день возвращал деньги, не зная, что уже вернул их.
Благодаря рассеянному токкэби брат и сестра начали жить лучше. Когда токкэби появился снова с тремя монетками мальчик провёл токкэби в комнату, где уже стоял накрытый стол. Токкэби поставил кастрюлю с желе на стол и начал с аппетитом оттуда есть.
- А кастрюля-то у вас совсем стара. В следующий раз принесу вам новую.
С тех пор каждый день токкэби приходил с деньгами и новой кастрюлей. Все они обладали волшебным свойством: стоило положить туда немного риса, как кастрюля наполнялась вкусной едой. Теперь никто из жителей деревни не голодал.
В тот день мальчик снова шёл на рынок.
- Стой! Ты куда так торопишься?
- Здравствуй, дружище! Я сейчас иду к королю токкэби получать наказание. Говорят, я вёл себя слишком расточительно. Не переживай, я вернусь быстро и верну свой долг, кастрюлю и дубинки, которые обещал.
2021-10-07
2021-10-07
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