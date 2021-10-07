Минари: ароматная и хрустящая корейская петрушка. Ч.1
2021-10-07
#Мелодии Кореи l 2021-10-06
Бамбук всегда пользовался особым уважением среди корейских растений. Представители интеллигенции считали это дерево одним из трёх верных друзей в холодную зиму наравне с сосной и дикой сливой. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 6 октября вы сможете познакомиться с песнями о бамбуке, а также послушать звучание традиционных бамбуковых инструментов.
Выпуск 534. Бамбук
* Вариация на тему мелодии «Саннёнсан» – Ким Чон Сын (флейта тэгым)
* Песня «Бамбуковый лес» – Чан Мён Со (вокал)
* Песня «Чукчиса» – Ли Дон Гю (вокал)
2021-10-07
2021-10-07
Последние события на Корейском полуострове
2021-10-07
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