Бамбук всегда пользовался особым уважением среди корейских растений. Представители интеллигенции считали это дерево одним из трёх верных друзей в холодную зиму наравне с сосной и дикой сливой. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 6 октября вы сможете познакомиться с песнями о бамбуке, а также послушать звучание традиционных бамбуковых инструментов.





Выпуск 534. Бамбук

* Вариация на тему мелодии «Саннёнсан» – Ким Чон Сын (флейта тэгым)

* Песня «Бамбуковый лес» – Чан Мён Со (вокал)

* Песня «Чукчиса» – Ли Дон Гю (вокал)