Межкорейские каналы связи снова восстановлены

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Северная Корея в одностороннем порядке перекрыла все линии связи с Югом и взорвала пункт оперативной связи в Кэсоне в июне прошлого года в знак протеста против отправки через границу антипхеньянских пропагандистских листовок. Линии были восстановлены 27 июля этого года, в 68-ю годовщину заключения перемирия в Корейской войне. Однако 10 августа Пхеньян снова перестал отвечать на звонки из Сеула. Через 55 дней связь была снова восстановлена. Ситуацию комментирует старший научный сотрудник Корейского института национального объединения г-н Чо Хан Бом.