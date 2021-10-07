Межкорейские каналы связи снова восстановлены

Минари: ароматная и хрустящая корейская петрушка. Ч.1
2021-10-07
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-10-07
Северная Корея в одностороннем порядке перекрыла все линии связи с Югом и взорвала пункт оперативной связи в Кэсоне в июне прошлого года в знак протеста против отправки через границу антипхеньянских пропагандистских листовок. Линии были восстановлены 27 июля этого года, в 68-ю годовщину заключения перемирия в Корейской войне. Однако 10 августа Пхеньян снова перестал отвечать на звонки из Сеула. Через 55 дней связь была снова восстановлена. Ситуацию комментирует старший научный сотрудник Корейского института национального объединения г-н Чо Хан Бом.
2021-10-07
2021-10-07
Последние события на Корейском полуострове
2021-10-07
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