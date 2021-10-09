Строительство близ королевских гробниц Чосона может быть приостановлено

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В Республике Корея разгорелись споры вокруг необходимости остановки строительства и демонтажа построенных объектов в охраняемой зоне близ королевских гробниц династии Чосон - объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Управление по охране культурного наследия потребовало приостановить строительные работы в районе Комдан-дон муниципального округа Со-гу города Инчхона, и подало иск против трёх строительных компаний, обвинив их в нарушении закона об охране культурного наследия. Иск распространяется на 19 из 44 жилых корпусов, в которых будут 3.400 квартир. Сообщается, что строительство в радиусе 500 метров от культурных объектов началось без предварительного согласования. Если почти достроенные 20-этажные жилые комплексы будут признаны подлежащими сносу, то могут пострадать покупатели.

В список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО занесены 40 гробниц правителей династии Чосон. Под угрозой близкой постройки жилых домов может оказаться не только гробница в районе Комдан-дон. В 2018 году правительство утвердило создание нового района Чханнын в городе Кояне провинции Кёнгидо. В рамках нового проекта предусмотрено строительство жилых комплексов на 38 тыс. квартир, при этом комплексы будут располагаться возле пяти королевских гробниц династии Чосон. В 2020 году по аналогичной причине и из-за активных протестов со стороны местных жителей был сокращён проект строительства жилого комплекса на 10 тыс. квартир близ королевских гробниц.