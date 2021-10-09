Восстановлены межкорейские линии связи

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4 октября с 9 часов утра восстановлена работа прямых линий связи между Югом и Севером Кореи. Как отмечается в заявлении министерства по делам воссоединения, возобновление связи является «основой для стабилизации ситуации на Корейском полуострове и восстановления отношений между двумя странами». Линии связи заработали спустя 55 дней после того, как Пхеньян перестал отвечать на звонки из Сеула в знак протеста против ежегодных южнокорейско-американских совместных военных учений. До этого они были восстанавлены 27 июля спустя 13 месяцев молчания. На этот раз инициатором возобновления общения выступил лидер Северной Кореи Ким Чон Ын. Соответствующее заявление было сделано 29 сентября на сессии Верховного народного собрания КНДР.

Представители Юга и Севера созваниваются дважды в день – в 9 часов утра и 5 часов вечера. Поддержание постоянной связи — это важный способ коммуникации и своего рода барометр межкорейских отношений. Каналы связи между военными на восточном и западном участках межкорейской границы используются для предотвращения случайных инцидентов или столкновений. Другие линии связи используются преимущественно для передачи сообщений и проведения предварительных переговоров.

Восстановление связи даёт надежду на возобновление межкорейского диалога, тем более что инициатором на этот раз выступил сам Ким Чон Ын. Север пошёл на данный шаг после предложения президента Республики Корея Мун Чжэ Ина официально объявить о прекращении Корейской войны.