Компания WeBiztech - разработчик логистической платформы

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Сегодня мы познакомим вас с компанией WeBiztech (위비즈테크), разработчиком платформы, связанной с системой логистики. У микрофона – президент компании г-н Син Чжун Бэ.





Название компании WeBiztech отражает видение того, что её клиенты, сотрудники и деловые партнёры вместе растут и процветают, благодаря информационным технологиям. После своего основания в сентябре 2008 года компания сосредоточилась на разработке финансового программного обеспечения. В настоящее время она ведёт новый бизнес, объединяющий финансы, логистику и электронную коммерцию. Интерес к рынку логистики компания начала проявлять ещё десять лет назад. В сотрудничестве с CJ Logistics, крупнейшей в стране логистической компанией, WeBiztech разработала первую в стране индивидуализированную систему логистики. Основываясь на многолетнем опыте, в 2016 году компания выпустила собственное решение под названием Wiver, которое стало новым решением в области электронной коммерции. Оно было применено примерно к 30 различным проектам.





Относясь к первому поколению разработчиков информационных технологий, г-н Син Чжун Бэ накопил опыт работы как на родине, так и за рубежом. Он основал компанию с целью разработки собственных креативных решений с использованием квалифицированной рабочей силы. Разрабатывая программное обеспечение, связанное с финансами, а также логистические системы, он решил создать платформу, объединяющую логистику и электронную коммерцию, в качестве нового двигателя роста своей компании. Результатом стала «Умная платформа уполномоченного экономического оператора». Если экспортёры соответствуют определённым стандартам, они получают статус уполномоченного экономического оператора. В этой связи они могут пользоваться различными преимуществами, включая упрощённые таможенные процедуры.





Мы решили разработать платформу сертификации уполномоченного экономического оператора, потому что были уверены в наших технологиях и впервые стремились внедрить глобальные стандарты в программное обеспечение. Кроме того, ожидалось расширение электронной торговли, и мы почувствовали необходимость в быстрой реакции на эту тенденцию. Наше новое решение под названием «Умная платформа уполномоченного экономического оператора» полностью соответствует требованиям безопасности, установленным Всемирной таможенной организацией, и Корейской системой сертификации в соответствии со статьёй 255 Закона о таможне. Мы начали разработку платформы, предназначенной для поддержки малых и средних экспортёров, в июне 2016 года и завершили её в декабре 2018 года.





Политика умной платформы уполномоченного экономического оператора была сформулирована после террористических атак 11 сентября 2001 года. Вскоре Всемирная таможенная организация представила данную программу для ускорения таможенного оформления. Фирмы с сертификатом умной платформы уполномоченного экономического оператора могут сэкономить время и деньги, поскольку им не нужно проходить таможенные процедуры. Программа поможет заранее предотвратить риск, однако количество отечественных компаний с соответствующим статусом не увеличилось. У некоторых даже были аннулированы сертификаты, поскольку финансовое бремя было особенно тяжёлым для малых и средних компаний. Когда компания WeBiztech представила решение, использующее свои технологии, начали раздаваться призывы улучшить ситуацию. Большинство южнокорейских экспортёров стремятся усилить меры торговой безопасности, устанавливая предварительное условие для включения сертификата уполномоченного экономического оператора в деловой контракт. Новая система компьютеризировала рабочий процесс и упростила требования к сертификации с 300 до 180 дней. Раньше приходилось заполнять 377 документов вручную, а система автоматизировала процесс управления документами. Платформа вызвала восторженный отклик. Многие страны Азии, Африки, Центральной и Южной Америки проявили к ней большой интерес и выразили готовность её приобрести. В настоящее время компания WeBiztech предоставляет облачный сервис с использованием больших данных. Он направлен на объединение технологий блокчейна и искусственного интеллекта, а также на запуск новых услуг как на внутреннем, так и на глобальном рынках.





Развивающимся странам сложно внедрить систему уполномоченного экономического оператора, потому что там отсутствует современное оборудование для таможенного оформления. Платформа сертификации сама по себе может облегчить процесс построения системы уполномоченного экономического оператора и предложения услуг. Если это так, то она может служить глобальной платформой для использования во всём мире. Помня об этом, мы будем привлекать больше клиентов за рубежом. Например, мы представим наше решение на вебинарах, конференциях и в таможенных органах многих стран. Было бы идеально, если бы государственные учреждения проявили интерес к этому решению и предложили преимущества его пользователям. Мы приложим все усилия, чтобы лучше рекламировать преимущества фирм, имеющих сертификаты уполномоченного экономического оператора.





Компания столкнулась со многими трудностями в процессе разработки и распространения своей платформы уполномоченного экономического оператора. Поэтому необходимы меры дерегулирования в соответствующей сфере. Несмотря на трудности, компания WeBiztech уверена в том, что её услуга прочно укоренится на рынке, поскольку она считает, что спрос на соответствующие платформы будет расти. Кроме того, компания уверена в своём технологическом мастерстве. В постоянно меняющейся глобальной торговой среде программа уполномоченного экономического оператора становится важным элементом для экспортёров. Мы надеемся, что платформа компании WeBiztech поможет небольшим компаниям повысить конкурентоспособность, чтобы они могли занять высокие позиции на мировом рынке.