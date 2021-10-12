Глобальный успех южнокорейского сериала «Игра в кальмара»

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Южнокорейский драматический сериал «Игра в кальмара» возглавил ежедневные чарты Netflix во всех 83-х странах, где он транслируется. С 17 сентября, когда началась трансляция сериала, он привлёк 82 млн зрителей по всему миру. Таким образом, южнокорейское телешоу становится культурным феноменом: люди очарованы показанной в сериале борьбой за выживание. Успех сериала в очередной раз подтвердил конкурентоспособность отечественного культурного контента. С подробностями – обозреватель Ким Хон Сик.





Не будет преувеличением сказать, что «Игра в кальмара» покорила мир. Игры на выживание в этой серии состоят из игр, в которые многие корейцы играли в детстве, включая игру в кальмара. Молодёжь во всём мире находит эти игры интересными и уникальными. Как пишет американский журнал индустрии развлечений Variety, «Игра в кальмара» одновременно демонстрирует уникальные чувства корейцев и универсальные эмоции людей во всём мире. Сериал также проливает свет на поляризацию общества. Некоторые популярные элементы, показанные в фильме «Паразиты», обладателе «Оскара», можно увидеть в «Игре в кальмара».





Привлекает внимание потенциальный экономический эффект этого чрезвычайно популярного сериала. Ожидается, что он составит миллиарды долларов. Телесериал 2016 года «Наследники Солнца», по оценкам, вызвал экономический эффект на сумму более 2,5 млрд долларов. Популярность позволяет продюсерской компании получить прибыль, а актёром - получить признание. Товары, представленные в сериале, также становятся популярными, а места съёмок могут превратиться в туристические достопримечательности.





В преддверии Хэллоуина хорошо продаются зелёные спортивные костюмы игроков, маски и розовая униформа охранников в сериале. Поклонники активно покупают традиционные корейские сахарные конфеты, представленные в сериале. Набор таких конфет продаётся примерно за 26 долларов. Корейская лапша быстрого приготовления рамён хорошо известна во всем мире. Большинство людей думают, что рамён необходимо залить кипятком. Однако персонажи «Игры в кальмара» едят сырой рамён, разбитый на куски, и запивают его корейской традиционной рисовой водкой «Сочжу». Многие открыли для себя новый способ употребления лапши быстрого приготовления. Новый сериал создаёт ещё одну сенсацию K-food, так же как комбинация двух брендов рамён под названием «Ччапха гури», показанная в фильме «Паразиты».





Популярности «Игры в кальмара» подтверждают, в частности, поисковые запросы. Зрители по всему миру задаются вопросом, сколько составляют 45 млрд 600 млн вон призовых в их национальной валюте. Ожидается, что «Игра в кальмара» принесёт колоссальный экономический эффект, точную сумму которого пока трудно подсчитать. Республика Корея - центр цифровых технологий, способный обмениваться со всем миром знаниями и информацией. Корейцы быстро выясняют, какой контент нравится людям, получают актуальную информацию и создают контент, который быстро распространится по всему миру. Корейский контент содержит множество элементов, которых нет в западных странах. Платформа Netflix – крупнейший распространитель сериала «Игра в кальмара» - привлекла новых подписчиков, стоимость её акций резко выросла, а рыночная капитализация за две недели с момента выхода сериала увеличилась примерно на 10 млрд долларов. Правда, отечественные производители не получают дополнительной прибыли, поскольку авторскими правами обладает Netflix.





Netflix подключён к интернет-сети через южнокорейского поставщика услуг SK Broadband. Он подал в суд, потребовав оплатить расходы, связанные с увеличением сетевого трафика. Netflix до сих пор никогда не платил за использование сети, хотя и получал огромные прибыли. Южнокорейские компании жалуются на «обратную дискриминацию», поскольку они оплачивают стоимость использования сети. Во время недавнего парламентского аудита Netflix подвергся критике за уклонение от уплаты налогов за счёт снижения операционной прибыли и перевода 77% прибыли от продаж в свою зарубежную штаб-квартиру.





Netflix - самый популярный потоковый сервис среди южнокорейских создателей контента. У него более 200 млн подписчиков, и производители контента могут выражать всё, что хотят, не беспокоясь о неудаче. Нет ограничений по жанрам и тематике, но есть опасения, что чрезмерная концентрация создателей контента на Netflix ослабит внутренний рынок. Отечественные поставщики OTT-услуг должны обеспечивать собственную конкурентоспособность. Им должны быть предложены лучшие условия по сравнению с зарубежными потоковыми платформами, включая Netflix, с точки зрения авторских прав и распределения прибыли. Что касается «Игры в кальмара», то у этого сериала очень хорошие шансы стать самым большим хитом Netflix за всю историю.