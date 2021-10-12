Бум изучения корейского языка с BTS

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9 октября, в День корейской письменности Хангыль, состоялся показ спецпередачи телеканала KBS1 «Учу корейский благодаря BTS» (#방탄_때문에_한글_배웠다). Его главными героями стали участники популярнейшей в мире группы BTS (방탄소년단) и её сообщества поклонников, более известного как ARMY. Благодаря им интерес к корейскому языку в мире растёт день от дня. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого авторами передачи, с участием более 17 тыс. человек из 122 стран. Сообщается, что во Франции конкурс среди абитуриентов кафедры корейского языка и литературы составляет 17 человек на одно место. Во Вьетнаме корейский вовсе преподаётся в качестве первого иностранного языка. Немалый вклад в его популяризацию внесли именно участники группы BTS. По словам певца RM, исполняя песни на родном языке, он испытывает особые чувства, глядя на то, как слова и рифма гармонично сочетаются друг с другом. Корейская письменность Хангыль отличается чётко продуманной системой и в то же время оригинальностью, подчеркнул певец. Его коллега по группе V также отметил красоту и тонкость родного языка.